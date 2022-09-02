Православная школа Улан-Удэ начала учебный год в собственном здании

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Отныне школа Ушинского будет находиться на территории храма Вознесения Господня



1 сентября в Бурятии православная классическая школа имени К.Д. Ушинского начала свою работу в новом здании. С этого года школа располагается в собственном здании на территории Вознесенского храма города Улан-Удэ.



В этот день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф посетил школу с архипастырским визитом. Он совершил молебное пение на начало учения отроков в Вознесенском храме. Все учащиеся получили на новый учебный год архипастырское благословение и, подходя ко кресту, были окроплены освящённой водой. Каждому ученику митрополит подарил книгу «Евангелие для детей». Затем он принял участие в праздничной линейке, посвящённой началу нового учебного года.



Также в ходе визита митрополит Иосиф осмотрел здание школы, учебные классы, актовый и спортивный залы, трапезную. Он обсудил с руководством школы вопросы, касающиеся нового учебного года и дальнейшего развития.



В настоящее время православная классическая школа имени К.Д. Ушинского состоит из одного первого класса, двух вторых классов и одного третьего. В ней учится более 40 детей, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

