В Улан-Удэ владелец частного музея Лев Бардамов сыграл свадьбу

Известный бурятский предприниматель, коллекционер и меценат Лев Бардамов женился. Об этом он сообщил накануне на своей странице в соцсети. Теперь со своей второй половинкой он строит совместные планы на будущее.
- Главное в жизни - это семья! 27 августа прошла наша свадьба с Маргаритой, теперь у нас совместные дети, проекты, цели, пожелания и мечты. Спасибо, Дорогая Маргарита! – написал Лев Бардамов.
Также он поблагодарил родственников и друзей, пришедших на свадьбу, и артистов, которые украсили их свадебный вечер.
- Всем Мира и Добра, любите друг друга!!! – заключил бизнесмен.
В комментариях подписчики поздравляют его, желают долгих лет совместной жизни в мире, любви и согласия. Публикацию о женитьбе просмотрели уже почти три тысячи пользователей Сети.
Лев Бардамов известен как владелец парка аттракционов, а также единственного в Бурятии частного музея. Более 20 лет он занимается сбором и сохранением культурного достояния республики.
В 18 залах частного музея Льва Бардамова представлено 48 тысяч экспонатов, связанных с историей Бурятии разного времени, более пяти тысяч картин бурятских художников, а также большая библиотека с редчайшими книгами.
Минувшим летом между национальным музеем Бурятии и галереей Льва Бардамова было подписано соглашение о музейно-образовательном проекте «Музей – детям! Узнай свой край!». Национальный музей республики будет проводить экскурсии в галерее Льва Бардамова, а также встречи с художниками, мастерами. В планах тематические вечера, посвящённые известным артистам, писателям, художникам, композиторам.
Улан-удэнцы также сами передают в музей Льва Бардамова уникальные экземпляры. Так, в зале народных артистов СССР можно увидеть вещи Героя Социалистического труда Бау Ямпилова, которые переданы его дочерью Элеонорой. Также здесь выставлены дары детей знаменитых персон Бурятии. Дочери оперных певцов Лхасарана Линховоин и Кима Базарсадаева передали музею экспонаты, которые рассказывают о жизни знаменитых исполнителей. Платье балерины Ларисы Сахьяновой подарила музею её ученица Лия Балданова.
Весной стало известно о новом проекте известного коллекционера. Лев Бардамов создаёт музейно-туристический комплекс «За Удой».
- Уже построены часовня, два казачьих острога, дом воеводы, а также планируется перевезти и отреставрировать более 20 домов, в которых родились знаменитые деятели Бурятии, - рассказывала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
Весной стало известно о новом проекте известного коллекционера. Лев Бардамов создаёт музейно-туристический комплекс «За Удой».
- Уже построены часовня, два казачьих острога, дом воеводы, а также планируется перевезти и отреставрировать более 20 домов, в которых родились знаменитые деятели Бурятии, - рассказывала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.