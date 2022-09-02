Он будет осуществляться только на специально отведённых местах
В России утверждены новые правила убоя животных. Приказ вступил в силу с 1 сентября. Теперь данный процесс должен проходить только на специальных площадках. Однако правила не действуют для населения, которые проводят забой скота для личного употребления.
- Все пункты приказа вступают в силу сегодня, за исключением тех, где речь идёт про убой птицы. Они будут действовать только через полгода, - отметил руководитель государственной ветеринарной службы Забайкальского края Андрей Лим.
Согласно новым правилам, убой сельхозживотных будет осуществляться на специально отведённых для этих целей местах: производственных объектах и иных местах. Приниматься на убой будет только здоровый скот с сопроводительными документами.
Все животные, поступающие на убой, должны быть идентифицированы. Ветеринарный врач проведёт клинический осмотр животных при поступлении. Если ветспециалист диагностирует заболевание, всю партию поместят на карантин. Скот, который получил травмы при перевозке, отправят на убой в первую очередь.
Отметим, что в регионе действует 28 предприятий, которые проводят первичную переработку скота.
Согласно новым правилам изменилось и время выдержки животных перед убоем. Для крупного и мелкого рогатого скота, оленей и верблюдов –15 часов, для свиней – 10 часов, для лошадей, ослов и мулов – 24 часа, для птицы – до 12 часов, для кроликов и нутрий — пять часов.
Процесс завершается ветеринарно-санитарной экспертизой, которая является гарантией безопасности. В правилах прописан порядок отбора проб и проведения данной экспертизы, в том числе сроки её проведения, сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
В России вступили в силу новые правила убоя животных
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