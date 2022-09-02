Малышей назвали Тимофеем и Златой
30 августа в Заиграевском районе Бурятии проведена государственная регистрация рождения второй «королевской» двойни в районе – Златы и Тимофея. Малыши родились 30 июля.
- Специалисты отдела поздравили с важным событием счастливых родителей Антона Владимировича и Людмилу Юрьевну. Им вручили первые документы о рождении детей и пожелали, чтобы малыши росли здоровыми и активными, жизнерадостными и счастливыми. А родителям пожелали больших сил, крепкой любви и высокого достатка для весёлого детства и доброго воспитания своих двойняшек, - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что первую в этом году «королевскую» двойню в Заиграевском районе зарегистрировали в феврале.
В Заиграевском районе Бурятии родилась вторая «королевская» двойня
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