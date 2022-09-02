В улан-удэнской колонии реставрируют храм

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Работы выполняют осуждённые



В православном храме «Введение во храм Пресвятой Богородицы», который находится на территории исправительной колонии №8 в Улан-Удэ, начались реставрационные работы.



Реставрация проходит силами осуждённых, входящих в состав православной общины, при гуманитарной поддержке настоятеля Храма пророка Божия Илии иерея Георгия Иванова.



- Представители администрации учреждения отмечают важность реконструкции этого культового объекта и выражают благодарность отцу Георгию за помощь в её организации, - сообщили пресс-службе УФСИН по Бурятии.



