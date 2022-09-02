Работы выполняют осуждённые
В православном храме «Введение во храм Пресвятой Богородицы», который находится на территории исправительной колонии №8 в Улан-Удэ, начались реставрационные работы.
Реставрация проходит силами осуждённых, входящих в состав православной общины, при гуманитарной поддержке настоятеля Храма пророка Божия Илии иерея Георгия Иванова.
- Представители администрации учреждения отмечают важность реконструкции этого культового объекта и выражают благодарность отцу Георгию за помощь в её организации, - сообщили пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии реставрируют храм
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