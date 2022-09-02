Горожанам предлагают встретить осень музыкой, книгами и компотом
6 сентября в столице Бурятии состоится «Последний фестиваль лета». Вечеринка в стиле 90-х пройдёт на 3 этаже центра современного искусства «Залуу».
Участникам фестиваля предлагается поиграть в викторину по музыке из 90-х, потанцевать под каверы и собственные треки группы «Тёплое молоко», Павла Якушева и сеты от «Южного Ветра», поучаствовать в розыгрыше книжного приза за лучший костюм, украсить себя косплейным мейком, сыграть в настольные игры, послушать пластинки, вспомнить лето и проводить его стаканом компота. Желающих принять участие просят прийти в стиле из 90-х и принести с собой еду и ретро-настроение.
Сбор гостей с 17:30. Мероприятие стартует в 18:00, сообщают организаторы.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ проведут «Последний фестиваль лета»
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