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В Улан-Удэ проведут «Последний фестиваль лета»

В Улан-Удэ проведут «Последний фестиваль лета»
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожанам предлагают встретить осень музыкой, книгами и компотом

6 сентября в столице Бурятии состоится «Последний фестиваль лета». Вечеринка в стиле 90-х пройдёт на 3 этаже центра современного искусства «Залуу».

Участникам фестиваля предлагается поиграть в викторину по музыке из 90-х, потанцевать под каверы и собственные треки группы «Тёплое молоко», Павла Якушева и сеты от «Южного Ветра», поучаствовать в розыгрыше книжного приза за лучший костюм, украсить себя косплейным мейком, сыграть в настольные игры, послушать пластинки, вспомнить лето и проводить его стаканом компота. Желающих принять участие просят прийти в стиле из 90-х и принести с собой еду и ретро-настроение.

Сбор гостей с 17:30. Мероприятие стартует в 18:00, сообщают организаторы.

Возрастное ограничение 16+
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