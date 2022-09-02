В Улан-Удэ обманутые дольщики «Ангары-2» получат ключи

Планируется восстановить права 218 участников долевого строительства
В сентябре на улице Ключевская в Улан-Удэ будет введён в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства – жилой комплекс «Ангара-2». Остались считанные дни до сдачи объекта.
- Общая площадь дома составляет 15 тыс. кв. метров, 16 этажей, 225 одно- и двухкомнатных квартир. Планируется восстановить права 218 участников долевого строительства, - сообщает фонд поддержки дольщиков Бурятии.
Дом начинало строить АО «Промгражданстрой», однако стройка надолго затянулась. После того, как компания была обанкрочена, застройщиком стал Фонд поддержки дольщиков Бурятии. Деньги на строительство найдены при помощи механизма федерального Фонда развития территорий на средства федерального и республиканского бюджетов.
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