В октябре количество рейсов увеличат до 4-х в неделю
В октябре увеличат частоту авиаперелётов по маршрутам Владивосток – Улан-Удэ и Хабаровск - Улан-Удэ. В период с 3 по 21 октября количество рейсов будет увеличено с 2-х до 4-х в неделю. Полёты проводит авиакомпания «Аврора» совместно с партнёром-оператором S7 Airlines на воздушном судне А320Neo.
- Дополнительные рейсы во Владивосток и Хабаровск, которые будет осуществлять S7, субсидируют из федерального бюджета в рамках постановления правительства РФ от 13.07.2021 № 1172, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, на октябрь уже запущена распродажа, и в настоящее время стоимость билета до Владивостока и Хабаровска составляет около 3200 рублей.
Из Улан-Удэ во Владивосток и Хабаровск будут летать чаще
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