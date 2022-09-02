Из Улан-Удэ во Владивосток и Хабаровск будут летать чаще

В октябре количество рейсов увеличат до 4-х в неделю



В октябре увеличат частоту авиаперелётов по маршрутам Владивосток – Улан-Удэ и Хабаровск - Улан-Удэ. В период с 3 по 21 октября количество рейсов будет увеличено с 2-х до 4-х в неделю. Полёты проводит авиакомпания «Аврора» совместно с партнёром-оператором S7 Airlines на воздушном судне А320Neo.



- Дополнительные рейсы во Владивосток и Хабаровск, которые будет осуществлять S7, субсидируют из федерального бюджета в рамках постановления правительства РФ от 13.07.2021 № 1172, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, на октябрь уже запущена распродажа, и в настоящее время стоимость билета до Владивостока и Хабаровска составляет около 3200 рублей.

