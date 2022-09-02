В Бурятии установили недостающие дорожные знаки

Нарушение выявила прокурорская проверка
Прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД выявила нарушение закона о безопасности дорожного движения в деятельности администрации Хоринского района Бурятии.
При обследовании дорожной сети автомобильных дорог местного значения в селе Хоринск на отдельных участках дорог выявлено отсутствие десяти дорожных знаков, которые в соответствии с требованиями ГОСТ должны быть установлены.
Прокурор района в суд предъявил исковое заявление к администрации муниципального образования об обязании установить отсутствующие дорожные знаки.
Суд удовлетворил иск.
Решение суда вступило в законную силу. Дорожные знаки установлены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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