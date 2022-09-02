В Бурятии установили недостающие дорожные знаки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокурорская проверка



Прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД выявила нарушение закона о безопасности дорожного движения в деятельности администрации Хоринского района Бурятии.



При обследовании дорожной сети автомобильных дорог местного значения в селе Хоринск на отдельных участках дорог выявлено отсутствие десяти дорожных знаков, которые в соответствии с требованиями ГОСТ должны быть установлены.



Прокурор района в суд предъявил исковое заявление к администрации муниципального образования об обязании установить отсутствующие дорожные знаки.



Суд удовлетворил иск.



Решение суда вступило в законную силу. Дорожные знаки установлены, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

