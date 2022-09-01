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В Улан-Удэ хотят установить памятник пожарным и спасателям

В Улан-Удэ хотят установить памятник пожарным и спасателям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Памятник изготовят за счёт пожертвований

В Улан-Удэ хотят возвести памятник пожарным и спасателям. С инициативой выступили ветераны противопожарной службы и гражданской обороны Бурятии. Они пришли к выводу, что на День пожарной охраны им негде собраться, чтобы возложить венки в память о геройски погибших коллегах, или проводить другие массовые мероприятия. Поэтому было решено возвести памятник. Об этом «Байкал-Daily» рассказал председатель совета ветеранов Владимир Гусляков.

- Все мы знаем, что это героическая профессия, которая сопряжена с риском для жизни. Мы хотим, чтобы у населения была возможность отдать дань уважения пожарным и спасателям, которые круглосуточно стоят на страже жизни и здоровья людей и материальных ценностей. Чтобы у родственников и коллег была возможность почтить память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, спасая жизни других, - обратился к жителям республики Владимир Гусляков.



Сейчас проводится открытый конкурс на лучший эскизный проект памятника. Эскиз должен представлять из себя композицию пожарного (спасателя) в полный рост. Также необходимо прикрепить пояснительную записку, которая должна раскрывать художественно-образную концепцию памятника; описание; также, желательно, технологию изготовления.

Работы принимаются до 30 сентября. Их можно направить на адрес электронной почты: [email protected] или принести по адресу: Улан-Удэ, ул. Димитрова, 3.

После этого конкурсная комиссия отберёт оригинальные эскизы, которые лучше остальных будут раскрывать идею памятника.

Изготавливать и устанавливать памятник будут за счёт благотворительных средств и пожертвований граждан и организаций. По предварительным подсчётам, по словам Владимира Гуслякова, на памятник потребуется порядка 5-7 миллионов рублей. Сбор средств только начался, поэтому сумма пока имеется незначительная. Все желающие могут присоединиться и внести пожертвование.

Установить памятник планируют на улице Димитрова, 5, в конце «Аллеи пожарным». 

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памятник пожарные

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