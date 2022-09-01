В Улан-Удэ к 1 сентября капитально отремонтировали две школы

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В столице Бурятии вновь открылись двери школ №50 и №5



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил с Днём знаний учащихся, педагогов и родителей школы №50 и начальной школы №5, открывшихся сегодня, 1 сентября, после капитального ремонта. Масштабное обновление сразу двух школ Улан-Удэ прошло в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» – это капитальный ремонт зданий и их оснащение.



- Первое сентября – особенный, волнительный праздник для всех нас и, конечно же, для наших первоклашек. В 50-ю школу идут 64 новых ученика, а всего в нашем городе за парты сегодня сядут 7,5 тысяч первоклашек. В 58 наших школ пойдут 68 тысяч учеников – ваших одноклассников, ваших друзей, наших юных жителей. Я от всей души желаю вам окунуться в мир знаний, сесть за парту рядом со своим хорошим другом, внимательно слушать вашего замечательного учителя и получить новые эмоции и новые знания. Первое сентября и для нас замечательный праздник, мы к нему всегда подходим ответственно и стараемся сделать всё, чтобы ваша жизнь, ваш учебный процесс был интересным, запоминающимся, комфортным и уютным, - сказал Игорь Шутенков на торжественной линейке в школе №50.



В этом году школе №50 исполнилось 57 лет, но более чем за полувековую историю ремонт такого масштаба здесь проведён впервые: обновлена кровля, утеплён фасад, заменена система отопления, окна, полы, отремонтированы пищеблок, столовая, актовый и спортивный залы, библиотека, все кабинеты и санузлы, четыре дошкольные группы. На обновление одной из старейших школ города было выделено более 125 млн рублей.



По этой же программе по результатам конкурсного отбора к 1 сентября капитально отремонтировано здание начальной школы №5 в микрорайоне Сосновый бор. На ремонт и оснащение этой школы из бюджета было выделено более 30 млн рублей. В уютных кабинетах будут заниматься 350 учеников 1-4 классов. Всего в школе №5 обучаются 916 детей, в основном это дети военнослужащих.



- Несмотря на то, что наши военные городки находятся в отдалении от центра, мы стараемся создать хорошие условия для учёбы и комфортной жизни. Мы построили два детских сада по 280 мест, в Звёздном капитально отремонтировали школу №24. Сейчас идёт ремонт детской школы искусств №10. Здесь в Сосновом бору вместе с вами в январе мы открывали основной корпус вашей школы, и старшеклассники с удовольствием там учатся, - отметил мэр на открытии начальной школы.



Директор школы №5 Елена Зайцева оценила вклад города в развитие отдалённых микрорайонов.



- Очень часто говорят, что строители – молодцы, хорошо сделали, директор – молодец, а на самом деле мы просто исполнители. Для того, чтобы такую красоту получить, надо, чтобы кто-то вошёл в программу, сделал смету, оплатил эту смету, каким-то образом прошли госэкспертизу. Войти в программу мы смогли в рекордно короткие сроки, и все это благодаря мэру Игорю Юрьевичу и сплочённой команде комитета по образованию. Школ, которые нуждаются в капитальном ремонте много, но мы вырвались в лидеры. А вы, дорогие мои ученики, помните: у вас шикарная школа, хорошее оборудование, надо только учиться, учиться и ещё раз учиться. Только на отлично! – отметила Елена Зайцева.



Также параллельно с обновлёнными школами дети получают и новые стадионы с искусственным газоном и беговыми дорожками. Сейчас они находятся в процессе строительства. В составе педагогических коллективов обеих школ – заслуженные учителя Республики Бурятия, почётные работники образования Российской Федерации, учителя высшей категории. Их ученики принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня, где занимают призовые места.



За последние три года школа №50 выпустила 8 золотых медалистов, а школу №5 только в 2022 году 9 выпускников окончили с золотыми медалями. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

