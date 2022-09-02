В Бурятии до +26 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ночью местами температура опускалась до -3



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 сентября по республике переменная облачность, по северной половине местами дожди, в горах с мокрым снегом, днём в Северобайкальском районе умеренные дожди. По южной половине ночью без осадков, утром при прояснении туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы.



Ветер западный 5-10, днём по северу и при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +3,+8, местами по югу до +12, по северу и юго-западу местами до 0,-3, днём +21,+26, местами +11,+16.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью +7,+9, днём +24,+26.

