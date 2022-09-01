В заповеднике в Забайкалье впервые изучали тлей

Впервые в Даурском заповеднике, что находится в Забайкальском крае, провели изучения одной из наименее исследованных групп мелких насекомых – тлей.
Исследования проводил Андрей Стекольщиков, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН. Помощь в определении растений, на которых обитают насекомые, ему оказывали научные сотрудники «Даурского» - ботаники Татьяна Ткачук, кандидат биологических наук, и Нелли Паздникова.
Андрей Стекольщиков занимается изучением систематики и фаунистики тлей более 40 лет. Как говорит учёный, сегодня перед ним стоит глобальная задача – обобщить весь накопленный им и его предшественниками материал по фауне тлей России, дополнив его материалом с тех территорий, где исследования ещё не проводились или были не очень активными. Эта задача в итоге и привела биолога в Забайкальский край.
- Для меня большой интерес представляла фауна вашего региона, - поясняет Андрей Валерьевич, - поскольку в результате моих исследований последних лет у меня появилась гипотеза, что обширный регион, охватывающий юг российской Сибири от Кемеровской области и до Забайкальского края, а также северную часть Монголии (а возможно, и всю Монголию) в отношении фауны тлей представляет собой территорию с высокой степенью эндемизма. То есть на этой территории обитает значительное число видов тлей нигде более не встречающихся, что позволяет предполагать, что именно в этом регионе шли активные процессы видообразования. Таких центров биологического разнообразия видов тлей на территории России несколько. Их изучение позволит понять процессы, происходившие при формировании фауны тлей нашей страны, а, возможно, и всей Палеарктики.
По словам учёного, месяц, проведённый на территории заповедника, позволил получить весьма интересные сведения о жизни тлей степей Забайкалья. Но окончательно о результатах полевых исследований можно будет рассказать только по итогам камеральной обработки полученных сборов.
Размеры этих насекомых не позволяют определять их вид «на глазок», поэтому нужно изготовить специальные препараты на предметных стеклах, а затем рассмотреть их под микроскопом. Процесс этот не быстрый и очень кропотливый. А пока, как говорит учёный, можно лишь констатировать, что фауна тлей степной зоны заповедника близка к монгольской. Впрочем, это не удивительно, ведь степи Монголии и Забайкалья близки по своей структуре.
- Несомненно, мне удалось найти ряд видов, которые до настоящего времени не были известны на территории России, - констатирует Андрей Стекольщиков. – Кроме этого, ряд собранных видов, вероятно, представляет из себя новые для науки. Надо сказать, что ни первое, ни второе не является чем-то уникальным. Слабая изученность тлей в масштабах как России, так и всего земного шара делает нахождение ранее не известных в стране видов и описание новых видов довольно обыденным явлением.
Всего биолог на всех трёх кластерах заповедника – Адон-Челонском участке, Торейском и в Цасучейском бору, охранной зоне заповедника, а также в окрестностях села Нижний Цасучей, сделал 191 сбор насекомых. При этом, по его словам, наиболее интересными в отношении видового разнообразия тлей оказались Цасучейский бор и Адон-Челон. Район Адон-Челона был наиболее «плодовит» в смысле найденных видов тлей.
- Эта территория оказалась для меня одной из самых интересных в сравнении с теми, где я когда-либо в жизни работал. Совершенно уникальное сочетание великолепной природы, биологического разнообразия и красоты здешних мест, - рассказал он.
Андрею Валерьевичу есть с чем сравнивать: за свою многолетнюю научную деятельность он много работал на севере России – от Мурманской области, до Чукотки и Магадана, выезжал на юг Красноярского края, в Иркутскую область и Бурятию, Приморье и многие регионы Европейской части России, а также в другие страны – Китай, республики Средней Азии, Европу и Африку.
Как говорит биолог, в мировой фауне насчитывается более 5500 видов тлей, и это относительно немного по сравнению с числом видов других насекомых. При этом для Забайкальского края в литературе сейчас указано меньше 50 видов тлей. Для сравнения, в фауне Польши зарегистрировано 764 вида тлей и даже для фауны Латвии, которая и по своим размерам, и по разнообразию природных условий не сопоставима с Забайкальским краем, - 382 вида. Так что можно считать, что проведенная Андреем Валерьевичем работа - это лишь первый этап, основа для будущих исследований в Забайкалье. Они смогут пролить свет на неизвестную нам пока жизнь одних из самых мелких, но очень важных и интересных насекомых.
По информации пресс-службы Даурского заповедника