В заповеднике в Забайкалье впервые изучали тлей





По информации пресс-службы Даурского заповедника



Впервые в Даурском заповеднике, что находится в Забайкальском крае, провели изучения одной из наименее исследованных групп мелких насекомых – тлей.Исследования проводил Андрей Стекольщиков, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН. Помощь в определении растений, на которых обитают насекомые, ему оказывали научные сотрудники «Даурского» - ботаники Татьяна Ткачук, кандидат биологических наук, и Нелли Паздникова.Андрей Стекольщиков занимается изучением систематики и фаунистики тлей более 40 лет. Как говорит учёный, сегодня перед ним стоит глобальная задача – обобщить весь накопленный им и его предшественниками материал по фауне тлей России, дополнив его материалом с тех территорий, где исследования ещё не проводились или были не очень активными. Эта задача в итоге и привела биолога в Забайкальский край.- Для меня большой интерес представляла фауна вашего региона, - поясняет Андрей Валерьевич, - поскольку в результате моих исследований последних лет у меня появилась гипотеза, что обширный регион, охватывающий юг российской Сибири от Кемеровской области и до Забайкальского края, а также северную часть Монголии (а возможно, и всю Монголию) в отношении фауны тлей представляет собой территорию с высокой степенью эндемизма. То есть на этой территории обитает значительное число видов тлей нигде более не встречающихся, что позволяет предполагать, что именно в этом регионе шли активные процессы видообразования. Таких центров биологического разнообразия видов тлей на территории России несколько. Их изучение позволит понять процессы, происходившие при формировании фауны тлей нашей страны, а, возможно, и всей Палеарктики.По словам учёного, месяц, проведённый на территории заповедника, позволил получить весьма интересные сведения о жизни тлей степей Забайкалья. Но окончательно о результатах полевых исследований можно будет рассказать только по итогам камеральной обработки полученных сборов.Размеры этих насекомых не позволяют определять их вид «на глазок», поэтому нужно изготовить специальные препараты на предметных стеклах, а затем рассмотреть их под микроскопом. Процесс этот не быстрый и очень кропотливый. А пока, как говорит учёный, можно лишь констатировать, что фауна тлей степной зоны заповедника близка к монгольской. Впрочем, это не удивительно, ведь степи Монголии и Забайкалья близки по своей структуре.- Несомненно, мне удалось найти ряд видов, которые до настоящего времени не были известны на территории России, - констатирует Андрей Стекольщиков. – Кроме этого, ряд собранных видов, вероятно, представляет из себя новые для науки. Надо сказать, что ни первое, ни второе не является чем-то уникальным. Слабая изученность тлей в масштабах как России, так и всего земного шара делает нахождение ранее не известных в стране видов и описание новых видов довольно обыденным явлением.Всего биолог на всех трёх кластерах заповедника – Адон-Челонском участке, Торейском и в Цасучейском бору, охранной зоне заповедника, а также в окрестностях села Нижний Цасучей, сделал 191 сбор насекомых. При этом, по его словам, наиболее интересными в отношении видового разнообразия тлей оказались Цасучейский бор и Адон-Челон. Район Адон-Челона был наиболее «плодовит» в смысле найденных видов тлей.- Эта территория оказалась для меня одной из самых интересных в сравнении с теми, где я когда-либо в жизни работал. Совершенно уникальное сочетание великолепной природы, биологического разнообразия и красоты здешних мест, - рассказал он.Андрею Валерьевичу есть с чем сравнивать: за свою многолетнюю научную деятельность он много работал на севере России – от Мурманской области, до Чукотки и Магадана, выезжал на юг Красноярского края, в Иркутскую область и Бурятию, Приморье и многие регионы Европейской части России, а также в другие страны – Китай, республики Средней Азии, Европу и Африку.Как говорит биолог, в мировой фауне насчитывается более 5500 видов тлей, и это относительно немного по сравнению с числом видов других насекомых. При этом для Забайкальского края в литературе сейчас указано меньше 50 видов тлей. Для сравнения, в фауне Польши зарегистрировано 764 вида тлей и даже для фауны Латвии, которая и по своим размерам, и по разнообразию природных условий не сопоставима с Забайкальским краем, - 382 вида. Так что можно считать, что проведенная Андреем Валерьевичем работа - это лишь первый этап, основа для будущих исследований в Забайкалье. Они смогут пролить свет на неизвестную нам пока жизнь одних из самых мелких, но очень важных и интересных насекомых.