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Лудуб Очиров стал студентом Гнесинки

Лудуб Очиров стал студентом Гнесинки
Общество,  Фото:колледж искусств имени Чайковского
Он будет изучать композиторское искусство

20-летний талантливый юный композитор, музыкант Лудуб Очиров зачислен в Российскую академию музыки имени Гнесиных. С этим событием его поздравили представители колледжа искусств имени Чайковского, который в этом году окончил Лудуб.

- Замечательная новость! Наш талантливый выпускник, композитор, исполнитель, аранжировщик Лудуб Очиров стал студентом Российской академии музыки имени Гнесиных! После блестящего прохождения вступительных испытаний Лудуб зачислен в старейший ведущий музыкальный вуз России на специальность «Композиция». От всей души поздравляем Лудуба, его родителей, педагогов специальности «Теория музыки» с поступлением в РАМ имени Гнесиных! – говорится в сообщении.

Преподаватели колледжа искусств отмечают, что Лудуб Очиров – образованный, интеллигентный и интеллектуально развитый молодой человек.

В знаменитой Гнесинке Лудуб будет изучать композиторское искусство на историко-теоретико-композиторском факультете.

С оплатой жилья в Москве на время обучения юному композитору поможет один из предпринимателей, чья компания добывает полезные ископаемые в Бурятии.

Полпредство Бурятии, в свою очередь, поделилось видео, сделанным в Москве. В полпредстве Лудуб исполнил на фортепиано гимн республики.



 

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