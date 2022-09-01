Лудуб Очиров стал студентом Гнесинки















20-летний талантливый юный композитор, музыкант Лудуб Очиров зачислен в Российскую академию музыки имени Гнесиных. С этим событием его поздравили представители колледжа искусств имени Чайковского, который в этом году окончил Лудуб.- Замечательная новость! Наш талантливый выпускник, композитор, исполнитель, аранжировщик Лудуб Очиров стал студентом Российской академии музыки имени Гнесиных! После блестящего прохождения вступительных испытаний Лудуб зачислен в старейший ведущий музыкальный вуз России на специальность «Композиция». От всей души поздравляем Лудуба, его родителей, педагогов специальности «Теория музыки» с поступлением в РАМ имени Гнесиных! – говорится в сообщении.Преподаватели колледжа искусств отмечают, что Лудуб Очиров – образованный, интеллигентный и интеллектуально развитый молодой человек.В знаменитой Гнесинке Лудуб будет изучать композиторское искусство на историко-теоретико-композиторском факультете.С оплатой жилья в Москве на время обучения юному композитору поможет один из предпринимателей, чья компания добывает полезные ископаемые в Бурятии.Полпредство Бурятии, в свою очередь, поделилось видео, сделанным в Москве. В полпредстве Лудуб исполнил на фортепиано гимн республики.