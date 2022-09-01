Международная патриотическая акция пройдёт в эту субботу
3 сентября по всей стране пройдёт международный исторический диктант на тему событий Второй Мировой войны – «Диктант Победы». В настоящее время в Бурятии зарегистрированы 92 площадки. Акция стартует в 14:00 по местному времени.
К примеру, в Иволгинском районе диктант напишут в Иволгинской межпоселенческой центральной библиотеке имени А.Д. Бадаева. В Баргузинском – в Баргузинской средней общеобразовательной школе. В Курумканском – в районном центре дополнительного образования. В Улан-Удэ площадками станут школы, гимназии, лицеи, а также БГСХА и национальный музей РБ. Посмотреть полный список площадок можно на сайте диктанта.
Кроме этого, впервые в России международный исторический диктант пройдёт на площадке, организованной в буддийском храме – в дацане «Дамба Брайбунлинг» города Чита. «Диктант Победы» напишут и ламы Читинского дацана, и прихожане, а также все желающие. Всего в Забайкальском крае будет организовано около 80 площадок, в том числе в краевой столице будет открыто ещё три: в Забайкальском институте железнодорожного транспорта, Читинском техникуме железнодорожного транспорта и Забайкальском государственном университете.
Как сообщают организаторы, акция «Диктант Победы» была запущена в 2019 году. На тысячах площадок в России и за рубежом участники отвечают на вопросы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны и Великой Победы. С каждым годом количество участников акции неуклонно растёт: если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 тысяч человек, то в 2021 году – уже 1,5 млн участников.
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В Бурятии напишут «Диктант Победы»
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