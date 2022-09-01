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Власти России и глава РПЦ поздравили Хамбо-Ламу с юбилеем

Власти России и глава РПЦ поздравили Хамбо-Ламу с юбилеем
Общество,  Фото:Буддийская традиционная Сангха России
Главе российских буддистов исполнилось 60 лет

1 сентября Пандито Хамбо-Ламе Дамбе Аюшееву исполнилось 60 лет. Поздравление с юбилеем главе Буддийской традиционной Сангхи России направили председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

XXIV Пандито Хамбо-ламе пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, мира и успехов в служении и во всех начинаниях на благо Сангхи и всей России.

Дамба Бадмаевич Аюшеев родился 1 сентября 1962 года в селе Бурсомон Красночикойского района Читинской области. В 1980 году окончил Петровск-Забайкальское педагогическое училище. Затем работал учителем в Кункурской средней школе Агинского Бурятского автономного округа. В 1983 году поступил в Буддийский университет в Улан-Баторе и окончил его в 1988 году. После этого работал эмчи-ламой в Иволгинском дацане.

В 1991 году Дамба Аюшеев был назначен ширээтэ-ламой дацана «Балдан Брэйбун» в Кяхтинском районе. В 1995 году был выбран XXIV Пандито Хамбо-ламой и главой Буддийской традиционной Сангхи России.
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