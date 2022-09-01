Скидка будет действовать конца года
В общественном транспорте Улан-Удэ с 1 сентября проезд стал дешевле на 6 рублей при условии оплаты смартфоном по карте «Мир». Акция действует до 31 декабря 2022 года.
Правда, в акции участвуют только автобусы и трамваи Улан-Удэ, оборудованные терминалами для приёма бесконтактных карт.
- Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить карту «Мир» в одно из приложений – Mir Pay или Samsung Pay. Платёжные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении занимает около минуты, и поле загрузки карты в Pay-сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой, - сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.
Транспортные акции российской платежной системы одновременно стартовали в 15 регионах страны.
Улан-удэнцы смогут получить скидку в 6 рублей на проезд
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