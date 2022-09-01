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В Иркутской области появится улица, названная в честь погибшего главы МЧС

В Иркутской области появится улица, названная в честь погибшего главы МЧС
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
В Тулуне строящуюся улицу назовут именем Евгения Зиничева

1 сентября глава МЧС России Александр Куренков принял участие в торжественной церемонии закладки первого камня в основание будущей улицы, названной в честь Героя России, генерала армии Евгения Зиничева. Эта улица появится в Тулуне в строящемся микрорайоне Берёзовая Роща.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в 2019 году лично участвовал в координации работ по устранению последствий летнего наводнения на пострадавших территориях, в частности в городе Тулун. Он являлся заместителем председателя соответствующей правительственной комиссии.

Напомним, что бывший глава МЧС России погиб на учениях в Норильске в сентябре 2021 года, пытаясь спасти режиссёра Александра Мельника. Зиничеву присвоено звание Героя России посмертно.

– Евгений Николаевич для меня был, есть и останется настоящим наставником и учителем, офицером с большой буквы. Он был сильным, мужественным и смелым человеком, умелым руководителем и настоящим спасателем. Мне выпала честь работать вместе с ним, – сказал на церемонии закладки первого камня губернатор области Игорь Кобзев.

Также Александр Куренков принял участие в акции памяти, посвящённой международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он официально отмечается 3 сентября и входит в список дней воинской славы России. Эта дата утверждена федеральным законом в честь памяти людей, погибших от рук террористов, а также сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения служебного долга.

Напомним, что глава МЧС прибыл в Тулун оценить ход восстановительных работ после паводка 2019 года.
Иркутская область улицы Тулун МЧС

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