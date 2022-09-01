В Бурятии ужесточили комендантский час

Летом подростки могли гулять на час дольше



С 1 сентября вечерние прогулки для детей в Бурятии по улицам стали короче на один час. Ночь будет начинаться в 22:00, в то время как летом дети могли гулять одни до 23:00.



В Бурятии действует закон, в соответствии с которым ограничено нахождение несовершеннолетних на улице и в общественных местах в тёмное время суток.



Дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны находиться в общественных местах (на улицах, в парках, интернет-клубах, на лестничных площадках жилых домов, в местах в сфере торговли и общественного питания, развлечений) без сопровождения законных представителей:



- с 25 мая по 1 сентября - с 23.00 до 06.00,

- летом - с 22.00 до 06.00.



Рейды по соблюдению комендантского часа регулярно проводят полицейские.



