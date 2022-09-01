В Бурятии ремонтируют мост, связывающий село с «большой землёй»

Общество, Фото: минтранс Бурятии

На это выделили более 48 млн рублей



В Бурятии в селе Лиственничное продолжается капитальный ремонт моста, связывающего жителей с «большой землёй». Сейчас подрядчик выполняет работы по устройству средних опор, сообщили в минтрансе Бурятии.



В небольшом селе Лиственничное проживает около 200 человек. В самом селе нет ни фельдшерского пункта, ни почтового отделения. Ближайшие социально значимые объекты находятся неподалеку в соседнем селе Итанца. Между сёлами бежит река. Долгие годы жители Лиственничного пользовались старым мостом, который со временем стал аварийным.



Капитальный ремонт моста стартовал в июле. В планах до конца сентября приступить к установке береговых опор.



Отремонтировать мост протяжённостью 37 метров планируют к сентябрю 2023 года. Общая стоимость ремонта составит более 48 млн рублей.



- Строительство данного моста актуальная для нас проблема, неоднократно поступали жалобы от населения. В целом работы идут по графику. Привлекаем дополнительно для проведения строй контроля специалистов с опытом работы в мостостроении, - рассказал глава Прибайкальского района Сергей Семенов.



Кроме того, для удобства жителей подрядчик установил рядом понтонный мост, хотя ранее планировалось, что на время ремонта местные жители будут пользоваться объездной дорогой.



Всего в районе в 2022 году приведут в нормативное состояние более 3,3 км дорожного полотна.





