Цирк Бурятии поедет на гастроли в Агинский округ

Агинчане увидят пластический спектакль и детское представление
Цирк Бурятии покажет представления жителям Агинского Бурятского округа. Пластический цирковой спектакль «Zam-Life» («Путь-жизнь», 12+) и программу «В гостях у клоуна» (0+) агинчане смогут увидеть с 8 по 17 сентября.
Как сообщает пресс-служба цирка Бурятии, программа «В гостях у клоуна» состоится:
- 8 и 9 сентября в 10:30 и 14:00 в посёлке Агинское, в спортивной школе олимпийского резерва;
- 13 и 14 сентября в 10:30 и 14:00 в посёлке Могойтуй, в доме спорта «Баяр»;
- 16 сентября в 10:30, 14:00, 17 сентября в 12:00 в селе Дульдурга, в доме спорта «Иля».
Пластический цирковой спектакль «Zam-Life» пройдёт:
- 8 и 9 сентября в 18:30 в посёлке Агинское, в спортивной школе олимпийского резерва;
- 13 и 14 сентября в 18:30 в посёлке Могойтуй, в доме спорта «Баяр»;
- 16 сентября в 18:30, 17 сентября в 17:00 в селе Дульдурга, в доме спорта «Иля».
Напомним, что выездные выступления Бурятского цирка пройдут также для жителей Читы в начале сентября.
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