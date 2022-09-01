01 сентября

31 августа

Популярное

Цирк Бурятии поедет на гастроли в Агинский округ

Цирк Бурятии поедет на гастроли в Агинский округ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Агинчане увидят пластический спектакль и детское представление

Цирк Бурятии покажет представления жителям Агинского Бурятского округа. Пластический цирковой спектакль «Zam-Life» («Путь-жизнь», 12+) и программу «В гостях у клоуна» (0+) агинчане смогут увидеть с 8 по 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба цирка Бурятии, программа «В гостях у клоуна» состоится:
- 8 и 9 сентября в 10:30 и 14:00 в посёлке Агинское, в спортивной школе олимпийского резерва;
- 13 и 14 сентября в 10:30 и 14:00 в посёлке Могойтуй, в доме спорта «Баяр»;
- 16 сентября в 10:30, 14:00, 17 сентября в 12:00 в селе Дульдурга, в доме спорта «Иля».

Пластический цирковой спектакль «Zam-Life» пройдёт:
- 8 и 9 сентября в 18:30 в посёлке Агинское, в спортивной школе олимпийского резерва;
- 13 и 14 сентября в 18:30 в посёлке Могойтуй, в доме спорта «Баяр»;
- 16 сентября в 18:30, 17 сентября в 17:00 в селе Дульдурга, в доме спорта «Иля».

Напомним, что выездные выступления Бурятского цирка пройдут также для жителей Читы в начале сентября.
цирк Бурятия гастроли Агинский Бурятский округ Агинское Дульдурга Могойтуй

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В парке Улан-Удэ проведут конкурс шляп и концерт
В парке Улан-Удэ проведут конкурс шляп и концерт
Общество, 01.09.2022
Для жителей столицы Бурятии вновь заиграет духовой оркестр
В Агинском Бурятском округе создадут школу оружейников
В Агинском Бурятском округе создадут школу оружейников
Общество, 01.09.2022
Проект Жигжита Баясхаланова стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив
Жителей Улан-Удэ приглашают на арт-терапию
Жителей Улан-Удэ приглашают на арт-терапию
Общество, 01.09.2022
Её проведут юные художники и их преподаватели
В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора
В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора
Общество, 01.09.2022
Уборка прошла на территориях, пользующихся популярностью у местных жителей
В приток Селенги выпустили почти 13 тысяч мальков хариуса
В приток Селенги выпустили почти 13 тысяч мальков хариуса
Общество, 01.09.2022
В мероприятии приняли участие забайкальские старшеклассники
В Улан-Удэ хотят установить памятник пожарным и спасателям
В Улан-Удэ хотят установить памятник пожарным и спасателям
Общество, 01.09.2022
Памятник изготовят за счёт пожертвований  
В Иркутской области завершился особый противопожарный режим
В Иркутской области завершился особый противопожарный режим
Общество, 01.09.2022
На севере региона он действовал до 31 августа
В Бурятии напишут «Диктант Победы»
В Бурятии напишут «Диктант Победы»
Общество, 01.09.2022
Международная патриотическая акция пройдёт в эту субботу
В Бурятии проведут летнюю спартакиаду работников соцзащиты
В Бурятии проведут летнюю спартакиаду работников соцзащиты
Общество, 01.09.2022
В районах республики проходят отраслевые спартакиады
В Иркутске отремонтировали плотину ГЭС
В Иркутске отремонтировали плотину ГЭС
Общество, 01.09.2022
С 31 августа здесь открыто движение по всем полосам
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 95-летие
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 95-летие
Общество, 01.09.2022
Юбилей отметила уроженка села Новая Брянь
В Улан-Удэ супруги отметили «бриллиантовую свадьбу»
В Улан-Удэ супруги отметили «бриллиантовую свадьбу»
Общество, 01.09.2022
Семью Паньковых поздравили с 60-летием семейной жизни
В Иркутской области появится улица, названная в честь погибшего главы МЧС
В Иркутской области появится улица, названная в честь погибшего главы МЧС
Общество, 01.09.2022
В Тулуне строящуюся улицу назовут именем Евгения Зиничева
Чемпион РФ по шашкам из Бурятии примет участие в чемпионате мира
Чемпион РФ по шашкам из Бурятии примет участие в чемпионате мира
Общество, 01.09.2022
Соревнования пройдут в Киргизии в начале сентября
В Забайкалье снимают фильм с Харатьяном и Михайловым
В Забайкалье снимают фильм с Харатьяном и Михайловым
Общество, 01.09.2022
В съёмках примут участие жители Читы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^