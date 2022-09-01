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В Бурятии волонтёры обустраивают сакральные уголки

В Бурятии волонтёры обустраивают сакральные уголки
Общество,  Фото:предоставлено Чингисом Болотовым
Волонтёры поработали на Мандрике и горе Убиенной

Многие жители Бурятии не знают и не ценят историю своей малой родины и даже с неуважительным пренебрежением относятся к историческим местам своего края. Поэтому так важно поменять отношение людей, считают волонтёры АНО «Событие».

Волонтёры занялись проектом «Большая вода начинается с малой» - это обустройство и приведение в порядок культурных, значимых и энергетических сильных мест. Работы прошли на горе Убиенная и на перевале Мандрик.



На популярных пунктах остановки автомобилистов волонтёры установили аутентичные беседки и экостенды, где расписаны названия и истории мест, а также правила поведения на природе. Вся информация искусно выжжена на деревянных табличках вручную художником Табиту Мердыгеевым.



 
В дни установки беседок и стендов на горе Убиенная (стоянке Гэсэра) и перевале Мандрик волонтёры также убрали мусор. С каждой территории было собрано более 40 мешков мусора (240 литров) и целых два мешка окурков.

Именно в этом и состоит парадокс – люди, приезжая на святые места, оставляют после себя горы мусора, рассказывают общественники.

 
Перевал Мандрик, отрог хребта Хамар-Дабана - особое место. На вершине Мандрика есть священное место обоо, где нужно поклониться местным духам, хозяину местности. Обижать «хозяина» местности нельзя, поэтому путники бросают монетки, а кто-то «капает» спиртное – для удачной и безопасной дороги.

Ещё об одном месте силы – горе Убиенной – рассказал директор АНО «Событие» Чингис Болотов:

«Через гору Убиенную проходил Чайный путь и здесь разбойники нападали на купцов. Поэтому гора носит названием Убиенная. На противоположной стороне Гусиного озера расположен Тамчинский дацан, который несколько столетий являлся главной резиденцией Хамбо Лам и собирал тысячи паломников со всего востока. На берегах озера Гусиное у Тамчинского дацана в 1921 году проходили ожесточённые бои Азиатской дивизии русского белогвардейского барона Романа Унгерна с войсками будущего маршала СССР Константина Рокоссовского. Исход этих сражений определил завершение гражданской войны в пользу Красной армии на территории Бурят-Монгольской АССР. Здесь созидал деятельный декабрист Николай Бестужев, несколько лет прожил дед Александра Пушкина Арап Петра Великого, сформирован Селенгинский пехотный полк».

 



волонтеры

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