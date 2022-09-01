В Бурятии 50 детей вернулись к родным мамам и папам

На учёте в органах опеки и попечительства сейчас состоят 5 128 детей-сирот



С начала года в Бурятии 50 детей, которых ранее органы опеки забрали у нерадивых родителей, вернулись в родные семьи. Мамы и папы смогли исправиться, доказать, что теперь могут сами заботиться о детях, и восстановиться в родительских правах.



По данным минсоцзащиты Бурятии на 1 августа на учёте в органах опеки и попечительства остаются 5 128 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 4784 ребёнка, или 93% переданы на воспитание в опекунские семьи, 344 ребёнка или 6 % воспитываются в организациях для детей-сирот.



С начала года принято 149 человек, которые пожелали стать приёмными родителями.



- Гражданам, пожелавшим стать приёмными или замещающими родителями, с начала 2022 года выдано 76 направлений на посещение детей, которые находятся в наших учреждениях. В итоге получено 42 согласия от кандидатов о принятии детей в семью, в отношении 57 детей, в том числе в отношении семи детей, имеющих инвалидность, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В течение 2022 года кандидаты в усыновители, опекуны (попечители), проживающие в других регионах, приняли в свою семью 12 детей.



