Соревнования пройдут в Киргизии в начале сентября
С 3 по 13 сентября в селе Булан-Соготту Киргизии состоятся чемпионат и первенство мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. В соревнованиях примут участие представители 8 стран. От российской сборной за медали в личных зачётах поборются 8 спортсменов с ПОДА и 11 спортсменов спорта слепых.
В сборную команду страны среди лиц с ПОДА вошёл спортсмен из Бурятии, ставший в этом году чемпионом России по шашкам среди лиц c поражением опорно-двигательного аппарата, Александр Халтагаров. Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, шашист уже является чемпионом мира по шашкам в командном зачёте.
Чемпион РФ по шашкам из Бурятии примет участие в чемпионате мира
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