Коллективы представят премьеры спектаклей в столице Бурятии
Фестиваль «Театральная неделя» соберёт любительские и народные театральные коллективы Бурятии и любителей театрального искусства с 6 по 9 сентября в Улан-Удэ. Многие спектакли будут показаны впервые, а актёры впервые выступят на профессиональной сцене Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева.
Торжественное открытие (6+) фестиваля состоится 6 сентября. В этот день также покажут спектакли «Урбаанай уршагта ябадалнууд» (6+) и «Ночные ведьмы» (12+). 7 сентября состоится показ постановок «Аламжи мэргэн» (6+), «Предложение» (6+) и «Найдалай хусэн» (6+). 8 сентября зрители увидят спектакли «Булат и конь его Алтан» (6+) и «Тэнсуулхэ зурхэн» (6+). Торжественная церемония закрытия и награждения победителей (6+) пройдут 9 сентября.
В программу недели также включены творческая лаборатория для любительских театральных коллективов, встречи с известными деятелями театрального искусства Бурятии, России, мастер-классы. Пока коллективы готовятся, репетируют, заодно снимаются в документальном фильме о любительских театрах республики.
Напомним, что в рамках театрального фестиваля прошли и проходят три творческих конкурса:
- по отбору театральных любительских коллективов для драматических постановок;
- эстрадного искусства для любительских (детско-юношеских) театральных коллективов;
- на создание пьес на бурятском и русском языках для взрослых и детских театральных коллективов.
Напомним, что конкурс по отбору театральных любительских коллективов состоялся, победители готовятся к показу своих постановок столичному зрителю. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Улан-Удэ примет фестиваль любительских театров
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