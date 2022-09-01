01 сентября

31 августа

Популярное

Улан-Удэ примет фестиваль любительских театров

Улан-Удэ примет фестиваль любительских театров
Общество,  Фото:pixabay.com
Коллективы представят премьеры спектаклей в столице Бурятии

Фестиваль «Театральная неделя» соберёт любительские и народные театральные коллективы Бурятии и любителей театрального искусства с 6 по 9 сентября в Улан-Удэ. Многие спектакли будут показаны впервые, а актёры впервые выступят на профессиональной сцене Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева.

Торжественное открытие (6+) фестиваля состоится 6 сентября. В этот день также покажут спектакли «Урбаанай уршагта ябадалнууд» (6+) и «Ночные ведьмы» (12+). 7 сентября состоится показ постановок «Аламжи мэргэн» (6+), «Предложение» (6+) и «Найдалай хусэн» (6+). 8 сентября зрители увидят спектакли «Булат и конь его Алтан» (6+) и «Тэнсуулхэ зурхэн» (6+). Торжественная церемония закрытия и награждения победителей (6+) пройдут 9 сентября.

В программу недели также включены творческая лаборатория для любительских театральных коллективов, встречи с известными деятелями театрального искусства Бурятии, России, мастер-классы. Пока коллективы готовятся, репетируют, заодно снимаются в документальном фильме о любительских театрах республики.

Напомним, что в рамках театрального фестиваля прошли и проходят три творческих конкурса:
- по отбору театральных любительских коллективов для драматических постановок;
- эстрадного искусства для любительских (детско-юношеских) театральных коллективов;
- на создание пьес на бурятском и русском языках для взрослых и детских театральных коллективов.

Напомним, что конкурс по отбору театральных любительских коллективов состоялся, победители готовятся к показу своих постановок столичному зрителю. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия фестиваль театр любительский театр конкурс спектакль мастер-класс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится концерт живой музыки в библиотеке
В Улан-Удэ состоится концерт живой музыки в библиотеке
Общество, 01.09.2022
Горожан приглашают на вечер классической музыки
Цирк Бурятии поедет на гастроли в Агинский округ
Цирк Бурятии поедет на гастроли в Агинский округ
Общество, 01.09.2022
Агинчане увидят пластический спектакль и детское представление
Улан-Удэ примет фестиваль любительских театров
Улан-Удэ примет фестиваль любительских театров
Общество, 01.09.2022
Коллективы представят премьеры спектаклей в столице Бурятии
В парке Улан-Удэ проведут конкурс шляп и концерт
В парке Улан-Удэ проведут конкурс шляп и концерт
Общество, 01.09.2022
Для жителей столицы Бурятии вновь заиграет духовой оркестр
В Агинском Бурятском округе создадут школу оружейников
В Агинском Бурятском округе создадут школу оружейников
Общество, 01.09.2022
Проект Жигжита Баясхаланова стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив
Жителей Улан-Удэ приглашают на арт-терапию
Жителей Улан-Удэ приглашают на арт-терапию
Общество, 01.09.2022
Её проведут юные художники и их преподаватели
В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора
В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора
Общество, 01.09.2022
Уборка прошла на территориях, пользующихся популярностью у местных жителей
В приток Селенги выпустили почти 13 тысяч мальков хариуса
В приток Селенги выпустили почти 13 тысяч мальков хариуса
Общество, 01.09.2022
В мероприятии приняли участие забайкальские старшеклассники
В Улан-Удэ хотят установить памятник пожарным и спасателям
В Улан-Удэ хотят установить памятник пожарным и спасателям
Общество, 01.09.2022
Памятник изготовят за счёт пожертвований  
В Иркутской области завершился особый противопожарный режим
В Иркутской области завершился особый противопожарный режим
Общество, 01.09.2022
На севере региона он действовал до 31 августа
В Бурятии напишут «Диктант Победы»
В Бурятии напишут «Диктант Победы»
Общество, 01.09.2022
Международная патриотическая акция пройдёт в эту субботу
В Бурятии проведут летнюю спартакиаду работников соцзащиты
В Бурятии проведут летнюю спартакиаду работников соцзащиты
Общество, 01.09.2022
В районах республики проходят отраслевые спартакиады
В Иркутске отремонтировали плотину ГЭС
В Иркутске отремонтировали плотину ГЭС
Общество, 01.09.2022
С 31 августа здесь открыто движение по всем полосам
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 95-летие
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 95-летие
Общество, 01.09.2022
Юбилей отметила уроженка села Новая Брянь
В Улан-Удэ супруги отметили «бриллиантовую свадьбу»
В Улан-Удэ супруги отметили «бриллиантовую свадьбу»
Общество, 01.09.2022
Семью Паньковых поздравили с 60-летием семейной жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^