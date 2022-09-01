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Жителей Улан-Удэ приглашают на арт-терапию

Жителей Улан-Удэ приглашают на арт-терапию
Общество,  Фото:pixabay.com
Её проведут юные художники и их преподаватели

2 сентября в Улан-Удэ состоится «Арт-терапия на Арбате». Мероприятие будет проведено в рамках Года здоровья и активного долголетия, а также приурочено к началу нового учебного года.

«Арт-терапия» пройдёт с 13:00 до 17:00 на площади Революции. Горожан приглашают принять участие в мастер-классах «Изотерапия», посмотреть выставку лучших работ по итогам городского конкурса детского рисунка «Здоровым быть модно». Состоятся мастер-классы по пальчиковой живописи, витражной картины своими руками, лепке, необычной росписи, монотипии, бумагопластике, аппликации, валянию шерсти, аквагриму, зентаглу и раскраскам-антистресс.

- Арт-терапия — универсальный вид творчества, при помощи которого можно побороть стресс, внутренние страхи и фобии, а также развить креативность мышления и раскрыть собственный потенциал. Другими словами, это лечение творчеством. Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия ненавязчиво исцеляет психику, знакомит с окружающим миром, позволяет увидеть мир вокруг себя прекрасным. Самый популярным видом арт-терапии является – изотерапия или рисование, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
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