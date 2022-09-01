01 сентября

31 августа

Популярное

В парке Улан-Удэ проведут конкурс шляп и концерт

В парке Улан-Удэ проведут конкурс шляп и концерт
Общество,  Фото:pixabay.com
Для жителей столицы Бурятии вновь заиграет духовой оркестр

2 сентября всех горожан и гостей Улан-Удэ приглашают на концерт «В городском саду играет духовой оркестр». Мероприятие пройдёт в рамках городского проекта «Парк здоровья».

Концерт состоится в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Мероприятие начнётся в 17:00. В программе примут участие солисты центра культуры и досуга Ирина Шагдурова и Валико Гаспарян. Проведёт концерт заведующий культурно-массовым сектором центра Сергей Казаков.

В 17:40 стартует конкурс шляп для людей старшего возраста (старше 50 лет) по номинациям «Самая красивая шляпа», «Самая экстравагантная шляпа» и «Ретро шляпа». Для участия нужно просто прийти на мероприятие в своей любимой шляпе.

Победителей конкурса ждут гарантированные призы: пригласительные билеты на спектакль молодёжного художественного театра, сертификаты от партнёров проекта на посещение школы оздоровительного фитнеса, школы танцев и фитнес-клуба. Призы будут также предоставлены магазином спорттоваров и ювелирным салоном, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ парки отдыха концерт конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ состоится концерт живой музыки в библиотеке
В Улан-Удэ состоится концерт живой музыки в библиотеке
Общество, 01.09.2022
Горожан приглашают на вечер классической музыки
Цирк Бурятии поедет на гастроли в Агинский округ
Цирк Бурятии поедет на гастроли в Агинский округ
Общество, 01.09.2022
Агинчане увидят пластический спектакль и детское представление
Улан-Удэ примет фестиваль любительских театров
Улан-Удэ примет фестиваль любительских театров
Общество, 01.09.2022
Коллективы представят премьеры спектаклей в столице Бурятии
В парке Улан-Удэ проведут конкурс шляп и концерт
В парке Улан-Удэ проведут конкурс шляп и концерт
Общество, 01.09.2022
Для жителей столицы Бурятии вновь заиграет духовой оркестр
В Агинском Бурятском округе создадут школу оружейников
В Агинском Бурятском округе создадут школу оружейников
Общество, 01.09.2022
Проект Жигжита Баясхаланова стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив
Жителей Улан-Удэ приглашают на арт-терапию
Жителей Улан-Удэ приглашают на арт-терапию
Общество, 01.09.2022
Её проведут юные художники и их преподаватели
В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора
В районе Бурятии лесники с детьми собрали тонну мусора
Общество, 01.09.2022
Уборка прошла на территориях, пользующихся популярностью у местных жителей
В приток Селенги выпустили почти 13 тысяч мальков хариуса
В приток Селенги выпустили почти 13 тысяч мальков хариуса
Общество, 01.09.2022
В мероприятии приняли участие забайкальские старшеклассники
В Улан-Удэ хотят установить памятник пожарным и спасателям
В Улан-Удэ хотят установить памятник пожарным и спасателям
Общество, 01.09.2022
Памятник изготовят за счёт пожертвований  
В Иркутской области завершился особый противопожарный режим
В Иркутской области завершился особый противопожарный режим
Общество, 01.09.2022
На севере региона он действовал до 31 августа
В Бурятии напишут «Диктант Победы»
В Бурятии напишут «Диктант Победы»
Общество, 01.09.2022
Международная патриотическая акция пройдёт в эту субботу
В Бурятии проведут летнюю спартакиаду работников соцзащиты
В Бурятии проведут летнюю спартакиаду работников соцзащиты
Общество, 01.09.2022
В районах республики проходят отраслевые спартакиады
В Иркутске отремонтировали плотину ГЭС
В Иркутске отремонтировали плотину ГЭС
Общество, 01.09.2022
С 31 августа здесь открыто движение по всем полосам
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 95-летие
В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 95-летие
Общество, 01.09.2022
Юбилей отметила уроженка села Новая Брянь
В Улан-Удэ супруги отметили «бриллиантовую свадьбу»
В Улан-Удэ супруги отметили «бриллиантовую свадьбу»
Общество, 01.09.2022
Семью Паньковых поздравили с 60-летием семейной жизни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^