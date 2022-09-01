Для жителей столицы Бурятии вновь заиграет духовой оркестр
2 сентября всех горожан и гостей Улан-Удэ приглашают на концерт «В городском саду играет духовой оркестр». Мероприятие пройдёт в рамках городского проекта «Парк здоровья».
Концерт состоится в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Мероприятие начнётся в 17:00. В программе примут участие солисты центра культуры и досуга Ирина Шагдурова и Валико Гаспарян. Проведёт концерт заведующий культурно-массовым сектором центра Сергей Казаков.
В 17:40 стартует конкурс шляп для людей старшего возраста (старше 50 лет) по номинациям «Самая красивая шляпа», «Самая экстравагантная шляпа» и «Ретро шляпа». Для участия нужно просто прийти на мероприятие в своей любимой шляпе.
Победителей конкурса ждут гарантированные призы: пригласительные билеты на спектакль молодёжного художественного театра, сертификаты от партнёров проекта на посещение школы оздоровительного фитнеса, школы танцев и фитнес-клуба. Призы будут также предоставлены магазином спорттоваров и ювелирным салоном, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В парке Улан-Удэ проведут конкурс шляп и концерт
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