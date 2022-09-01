В мероприятии приняли участие забайкальские старшеклассники
В Забайкалье проходят мероприятия по сохранению и восстановлению популяции рыб. Почти 13 тысяч мальков хариуса было выпущено реку Чикой – крупнейший по площади бассейна и второй по длине приток реки Селенга, основного водосброса озера Байкал.
В специальной машине молодь хариуса транспортировали из Баргузинского рыбоводного завода. Возраст рыбок 60 суток. Общий вес выпускаемой молоди – 8,3 килограмма, при этом один малёк весит всего 0,66 грамма. Программа восполнения водных биоресурсов рассчитана до 2024 года. В соответствии с ней организаторы акции планируют выпустить ещё около 30 тысяч мальков хариуса.
- В прошлом году в бассейн реки Селенга выпустили 13 тысяч молоди хариуса. Ещё годом ранее в реку Хилок выпускали почти 2,5 тысячи штук молоди осётра, - рассказал генеральный директор компании «Разрезуголь» Олег Сычев. - В следующем году компания также продолжит восполнять популяцию рыбы в реках Красночикойского района.
В мероприятии приняли участие старшеклассники красночикойской школы №2. Специалисты рыбзавода и экологи предприятия рассказали детям о правилах перевозки и выпуска рыбы. Они пояснили, что процент выживаемости молоди достаточно высок, если правильно выбирать место и время с расчётом на оптимальные условия обитания и достаточную кормовую базу. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края со ссылкой на организаторов акции.
В приток Селенги выпустили почти 13 тысяч мальков хариуса
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