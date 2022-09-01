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В Забайкалье снимают фильм с Харатьяном и Михайловым

В Забайкалье снимают фильм с Харатьяном и Михайловым
Общество,  Фото:пресс-служба минтруда Забайкалья
В съёмках примут участие жители Читы

В конце августа в Забайкальском крае начались съёмки фильма «Озеро детства» (6+) режиссёра Андрея Карасова. Роль главной героини играет актриса Евгения Короткевич, также в картине снимутся Александр Михайлов и Дмитрий Харатьян, они будут в роли её дедушки и отца.

Сюжет ленты основан на рассказах забайкальского писателя Дмитрия Головина. Это фильм о силе рода, силе духа, о забайкальской земле, её традициях и природе, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.

В перерывах между съёмками актриса театра и кино Евгения Короткевич организовала для ребят из социальных учреждений встречу, на которой рассказала о своём творческом пути, а также исполнила вживую несколько своих песен и ответила на вопросы маленьких зрителей.

- Когда я была маленькой, хотела стать актрисой, мечтала поступить во всероссийский государственный университет кинематографии, но мой отец не понимал этого. И вот прошло время. Сегодня я занимаюсь тем, что так люблю, о чем мечтала. Так что, ребята, если есть мечта, то нужно идти к ней. Верьте в себя, в свои силы и возможности. У вас всё получится, - поделилась Евгения Короткевич.

В завершении встречи воспитанники смогли сделать фото со звёздной гостьей и взять автограф.
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