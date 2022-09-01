В Иркутской области завершился особый противопожарный режим

На севере региона он действовал до 31 августа



В Иркутской области завершилось действие особого противопожарного режима. В 13 северных территориях он был введён с 3 июня до 31 августа. В южных, центральных и западных – с 30 апреля по 15 июня. Во время действия особого противопожарного режима гражданам, начиная с III класса пожарной опасности и выше, запрещалось посещение лесных массивов. За нарушение грозила ответственность вплоть до уголовной. Действовали и другие ограничения.



- На территории области продолжается пожароопасный сезон, который начался 11 апреля. За это время органами МЧС, местного самоуправления, сотрудниками лесничеств и полиции составлено 2154 протокола об административных правонарушениях. По фактам лесных пожаров возбуждено 41 уголовное дело, по девяти – установлены виновные лица, проводится дознание, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



С 10 августа лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. С начала пожароопасного сезона, по сравнению с этой датой прошлого года, площадь пройденная огнём уменьшилась на 189323,3 га, или почти в два раза меньше.

