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В Иркутской области завершился особый противопожарный режим

В Иркутской области завершился особый противопожарный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На севере региона он действовал до 31 августа

В Иркутской области завершилось действие особого противопожарного режима. В 13 северных территориях он был введён с 3 июня до 31 августа. В южных, центральных и западных – с 30 апреля по 15 июня. Во время действия особого противопожарного режима гражданам, начиная с III класса пожарной опасности и выше, запрещалось посещение лесных массивов. За нарушение грозила ответственность вплоть до уголовной. Действовали и другие ограничения.

- На территории области продолжается пожароопасный сезон, который начался 11 апреля. За это время органами МЧС, местного самоуправления, сотрудниками лесничеств и полиции составлено 2154 протокола об административных правонарушениях. По фактам лесных пожаров возбуждено 41 уголовное дело, по девяти – установлены виновные лица, проводится дознание, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

С 10 августа лесных пожаров в регионе не зарегистрировано. С начала пожароопасного сезона, по сравнению с этой датой прошлого года, площадь пройденная огнём уменьшилась на 189323,3 га, или почти в два раза меньше.
Иркутская область особый противопожарный режим лесные пожары

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