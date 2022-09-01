Семью Паньковых поздравили с 60-летием семейной жизни
31 августа во дворце бракосочетания города Улан-Удэ прошла церемония чествования супружеской пары Романа Романовича и Зинаиды Макеевны Паньковых. Именно в этот день шестьдесят лет назад был зарегистрирован их брак.
- Это большое событие не только для семьи Паньковых, но и для Улан-Удэ. Не так часто приходится поздравлять семейные пары, которые празднуют «бриллиантовую свадьбу». 31 августа 1962 года стал точкой отсчёта многих дней, прожитых вместе, началом пути, на котором были победы радости, тревоги и совместно принятые непростые жизненные решения. Роман Романович и Зинаида Макеевна сумели реализовать себя в любимой работе, достигли успехов и удостоены многих наград. Родили и достойно воспитали сына и сегодня радуются успехам внука, - сообщает пресс-служба администрации Советского района Улан-Удэ.
Юбиляров с красивой датой поздравили представители администрации Советского района. Они выразили благодарность за вклад в развитие и пропаганду института семьи, пожелали и дальше сохранять свой счастливый семейный очаг.
В Улан-Удэ супруги отметили «бриллиантовую свадьбу»
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