В Бурятии росгвардейцы и полицейские дежурят у школ

Перед 1 сентября школы осмотрели на наличие опасных предметов
Сегодня в Бурятии полицейские и росгвардейцы обеспечивают безопасность и охраняют общественный порядок на мероприятиях в честь Дня знаний.
- Предварительно была организована комплексная работа по обследованию образовательных учреждений, осуществлена проверка антитеррористической защищённости, пожарной безопасности и работоспособности установленных технических средств охраны в школах. Проведено более 260 учебных тренировок на объектах образования, на которых отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных происшествий, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники сил специального назначения провели профилактические осмотры на наличие опасных предметов.
Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны сегодня максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий.
Перед 1 сентября школы осмотрели на наличие опасных предметов
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