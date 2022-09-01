В Бурятии росгвардейцы и полицейские дежурят у школ





Сегодня в Бурятии полицейские и росгвардейцы обеспечивают безопасность и охраняют общественный порядок на мероприятиях в честь Дня знаний.- Предварительно была организована комплексная работа по обследованию образовательных учреждений, осуществлена проверка антитеррористической защищённости, пожарной безопасности и работоспособности установленных технических средств охраны в школах. Проведено более 260 учебных тренировок на объектах образования, на которых отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных происшествий, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.Сотрудники сил специального назначения провели профилактические осмотры на наличие опасных предметов.Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны сегодня максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий.