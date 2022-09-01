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В Бурятии росгвардейцы и полицейские дежурят у школ

В Бурятии росгвардейцы и полицейские дежурят у школ
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Перед 1 сентября школы осмотрели на наличие опасных предметов

Сегодня в Бурятии полицейские и росгвардейцы обеспечивают безопасность и охраняют общественный порядок на мероприятиях в честь Дня знаний.

- Предварительно была организована комплексная работа по обследованию образовательных учреждений, осуществлена проверка антитеррористической защищённости, пожарной безопасности и работоспособности установленных технических средств охраны в школах. Проведено более 260 учебных тренировок на объектах образования, на которых отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных происшествий, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Сотрудники сил специального назначения провели профилактические осмотры на наличие опасных предметов.


Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны сегодня максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий. 
день знаний школа

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