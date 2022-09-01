Горожан приглашают на вечер классической музыки
4 сентября в столице Бурятии пройдёт концерт живой музыки в библиотеке. В 17:00 в центре чтения юношества имени Д. Батожабая состоится очередная вечерняя программа «Только не читать».
В антураже светской встречи пианист Иван Жежель исполнит классические композиции Шопена, Листа, Рахманинова и Баха. А также он расскажет слушателям о любимых произведениях и композиторах, о своём творческом пути: выступления в Китае, коллаборации с популярным хип-хоп-исполнителем Игро, преподавании музыки и других музыкальных достижениях.
Гостей ждёт небольшая викторина на музыкальную тему: вопросы от классики до современности. Победитель получит приз от библиотеки. В течение вечера можно будет выпить чай и кофе, провести время с друзьями и открыть для себя мир классической музыки.
- Дресс-код: нарядный. На мероприятии будет конкурс костюмов, лучший получит приз от библиотеки, - сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ состоится концерт живой музыки в библиотеке
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