В улан-удэнской колонии провели викторину о Байкале









В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ провели мероприятия, приуроченные ко Дню озера Байкал, рассказали в УФСИН по Бурятии.В клубе исправительной колонии осуждённым показали видеоролики и рассказали о самом большом и глубоком пресноводном озере в мире. После этого была проведена викторина «Мой Байкал», где осуждённые женщины отвечали на вопросы, о географических и исторических фактах озера.Также в колонии состоялись конкурс стихов собственного сочинения и конкурс сказок «О седом Байкале». Осуждённые не только писали тексты, но и ставили полноценные спектакли, создавая наряды и декорации.Кроме того, женщины посоревновались и в живописи, приняв участие в конкурсе рисунков на камнях.