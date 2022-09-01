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В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 95-летие

В районе Бурятии труженица тыла отпраздновала 95-летие
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Юбилей отметила уроженка села Новая Брянь

Участница трудового фронта, уроженка села Новая Брянь Заиграевского района Бурятии Евдокия Максимовна Мурзина отметила свой юбилейный день рождения – 95-летие.

Из её рассказов удалось узнать, что отец Евдокии – Максим Христофорович Яковлев был партийным работником. В годы войны ему доверили руководить колхозом села Первомаевка. Вместе с ним здесь трудилась и вся семья.

- Когда началась Великая Отечественная война все мы работали на полях: и стар, и млад. Дети войны делали всю колхозную работу наравне со взрослыми. Суровое время тянулось бесконечно, но победный день наступил, и послевоенная жизнь начала возвращать людей в родные места, - вспоминает ветеран.

В 1947 году семья вернулась в посёлок Заиграево. Евдокия устроилась работать лаборантом в Госселекцию, по работе её направили в село Унэгэтэй, где она встретила своего мужа Владимира Елеферьевича Мурзина. В 1949 году они поженились. Родились дети, но не долго продолжалась счастливая семейная жизнь. После продолжительной болезни муж умер.

- Было очень сложно растить троих детей. Однако я сделала всё, чтобы каждый из них получил высшее образование. Жизнь прошла в работе: и лаборантом на плодоовощном заводе пришлось потрудиться, и техничкой в школе, - рассказывает Евдокия Максимовна.

По словам членов её семьи, мама и бабушка имеет много благодарностей за труд, является участником трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. Евдокия Максимовна имеет целую династию: семь внуков, восемь правнуков.

- Жизнь продолжается, - улыбается дочь юбиляра Татьяна Владимировна. - Маму свою мы любим и заботимся о ней так, как когда-то она заботилась о нас.

В юбилейный день именинницу поздравили земляки – представители отдела соцзащиты и совета ветеранов, вручили ей поздравительную открытку от президента России и главы Бурятии, а также свидетельство на единовременную денежную выплату и памятный подарок. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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