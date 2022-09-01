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Профессора из Бурятии наградили монгольским орденом

Профессора из Бурятии наградили монгольским орденом
Общество,  Фото:БГУ
Цыдыпжап Доржиев более 15 лет активно и плодотворно сотрудничает с Академией наук Монголии

Доктора биологических наук, профессора кафедры зоологии и экологии Бурятского госуниверситета, заслуженного работника высшей школы РФ Цыдыпжапа Доржиева наградили Орденом Полярной звезды Монголии.

Орден Полярной звезды – высшая государственная награда Монголии. Профессору Доржиеву её вручили 31 августа на учёном совете БГУ.


Цыдыпжап Заятуевич более 15 лет активно и плодотворно сотрудничает с Академией наук Монголии, центром охраны животных Монголии. За этот период подготовлены научные кадры высшей квалификации, семь защитившихся монгольских аспирантов.

При его участии проведено более 10 крупных совместных научных экспедиций на территории Монголии. Подготовлено более 40 публикаций разных уровней о природе и биоразнообразии животного мира Монголии. Цыдыпжап Доржиев также активно читает научно-просветительские лекции в университетах Монголии.

- Надо отметить, что Цыдыпжап Заятуевич как настоящий учёный не принадлежит себе, ведь наука требует колоссальных затрат времени и энергии! Коллеги искренне поздравляют Цыдыпжапа Заятуевича и желают крепкого здоровья, - отметили в БГУ.

 

ученые БГУ Монголия

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