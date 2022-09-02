Соревнования состоятся в Иволгинском районе
10 сентября в Бурятии пройдёт IХ открытое первенство Иволгинского района, посвящённое памяти ориентировщика, туриста, альпиниста Андрея Черняева. Соревнования станут 9 этапом кубка республики.
Местом проведения выбрана база отдыха «Лесной дворик» в селе Калёново Иволгинского района. Первенство пройдёт в дисциплине «кросс-классика». Обязательна предварительная регистрация и заявка с допуском врача, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Программа
10:00-11:30 - Комиссия по допуску участников. Регистрация участников, выдача чипов и номеров
11:30 - Парад открытия соревнований
12:00 - Старт на дистанции «кросс-классика»
15:00 - Награждение участников
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пройдёт очередной этап кубка по ориентированию
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