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В Бурятии пройдёт очередной этап кубка по ориентированию

В Бурятии пройдёт очередной этап кубка по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Соревнования состоятся в Иволгинском районе

10 сентября в Бурятии пройдёт IХ открытое первенство Иволгинского района, посвящённое памяти ориентировщика, туриста, альпиниста Андрея Черняева. Соревнования станут 9 этапом кубка республики.

Местом проведения выбрана база отдыха «Лесной дворик» в селе Калёново Иволгинского района. Первенство пройдёт в дисциплине «кросс-классика». Обязательна предварительная регистрация и заявка с допуском врача, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».

Программа
10:00-11:30 - Комиссия по допуску участников. Регистрация участников, выдача чипов и номеров
11:30 - Парад открытия соревнований
12:00 - Старт на дистанции «кросс-классика»
15:00 - Награждение участников

Возрастное ограничение 0+
спортивное ориентирование спорт Бурятия кубок Бурятии первенство Иволгинский район

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