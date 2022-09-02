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Джазовый фестиваль в Забайкалье откроет Игорь Бутман

Джазовый фестиваль в Забайкалье откроет Игорь Бутман
Общество,  Фото:pixabay.com
Он выступит на открытии фестиваля в Чите

20 сентября в Чите выступит Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана. Концерт на сцене большого зала краевой филармонии станет открытием фестиваля Олега Лундстрема в Забайкалье.

Как сообщают организаторы фестиваля, Московский джазовый оркестр – один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. Игорь Бутман – знаменитый саксофонист, композитор и продюсер. Карьеру маэстро начал в оркестре Олега Лундстрема, куда его позвал Игорь Лундстрем, брат дирижёра.

- Считаю важным, что в год столетия российского джаза в Забайкальском крае впервые пройдёт фестиваль в честь одного из основоположников отечественного джаза, легендарного музыканта, композитора и дирижёра Олега Лундстрема. Для нас с Московским джазовым оркестром большая радость выступать на открытии этого культурного события. Период, когда я работал в оркестре Олега Лундстрема, был одним из самых счастливых в моей жизни. Его оркестр был для меня эталоном, а сам маэстро – примером колоссального трудолюбия и таланта. Когда говорят о российском джазе, тут же вспоминается имя великого Олега Лундстрема, – отмечает Игорь Бутман.

Напомним, что фестиваль впервые пройдёт в регионе с 20 сентября по 12 ноября и будет приурочен к столетию российского джаза. В сентябре программа мероприятий будет полностью посвящена этому музыкальному направлению. Художественный руководитель фестиваля – Пётр Лундстрем.

Забайкальский край выбран площадкой фестиваля неслучайно – один из основоположников российского джаза Олег Лундстрем родился и провёл детство в Чите. «Я горжусь, что я читинец», – всегда говорил он.

Возрастное ограничение 6+
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