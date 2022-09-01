7 посёлков Селенгинского района Бурятии подключат к сетям теплоснабжения

Бюджетную заявку направят в министерство природы России



7 посёлков Селенгинского района Бурятии будут включены в федеральную программу «Чистый воздух». Такое решение 31 августа озвучил заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников. В Гусиноозёрске прошло совещание с участием руководства района и инициативной группой посёлка Первомайский.



Евгений Луковников рассказал жителям о том, как можно решить проблему подключения домов к центральному отоплению. Дело в том, что на сегодня частные дома близлежащих к Гусиноозёрску поселков отапливаются печным отоплением. Для того чтобы их дома подключили к центральному отоплению, в 2019 году, в виду отсутствия бюджетного финансирования, жители решили самостоятельно заказать проект на строительство сетей теплоснабжения. Однако полученная проектная документация на сегодняшний день не соответствует техническим требованиям и параметрам.



- Для того, чтобы начать строить сети теплоснабжения, для начала, нам необходим проект, которого на сегодня нет. Я рекомендую обратиться с претензиями в ту организацию, которая разрабатывала вам проект, однако это не решит проблему подключения. Сегодня построить сети теплоснабжения за счёт республиканского бюджета просто не реально. Здесь может выручить либо инвестор, либо федеральная программа. В связи с тем, что Гусиноозёрск вошёл в число 47 городов, где реализуется федеральная программа «Чистый воздух» нам нужно попытаться встать именно в эту программу. Чтобы встать в программу нам нужен проект – круг замыкается, - рассказал Евгений Луковников жителям посёлка.



Но он также добавил, что есть механизм, когда можно разработать и проект за счёт федеральных средств



- Федеральная программа «Чистый воздух» начнёт работать с апреля 2023 года поэтому с начала года министерству природы Бурятии необходимо сформировать бюджетную заявку и направить её в министерство природы России. Когда у нас на руках будет проект мы сможем войти в программу «Чистый воздух» и построить сети теплоснабжения за счёт федерального бюджета, - добавил Евгений Луковников.



В свою очередь муниципальное образование города Гусиноозёрск уже начало формировать необходимую документацию для бюджетной заявки.



Отметим, что вначале подключиться к центральному отоплению хотели только лишь жители посёлка Первомайский, однако власти Селенгинского района настаивают включить в программу ещё шесть близлежащих посёлков: Набережный, Кедровый, Солнечный, Восточный, Мирный и Тухум, где на сегодня имеются более 800 собственников домов. Об этом сообщает пресс-служба зампреда.



