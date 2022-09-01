В Улан-Удэ снова начали «забывать» вывозить мусор

У жителей Загорска уже месяц не вывозят бытовые отходы
В редакцию «Байкал-Daily» обратился житель улан-удэнского посёлка Загорск с уже знакомой «мусорной» проблемой. По его словам, региональный оператор не очищает мусорный бак на протяжении месяца.
Ранее обеспокоенный улан-удэнец с этой проблемой обращался в октябре
, а также в ноябре
2021 года. Тогда мусор также не вывозили по месяцу.
- Мы живём в посёлке Загорск на улице Поселковая. У нас не вывозят мусор уже ровно месяц. Звоним каждую неделю постоянно обещают разобраться, но это только обещают. Оплату берут каждый месяц, - рассказывает возмущённый местный житель.
В свою очередь, «Байкал-Daily» адресовал вопрос о причинах сложившейся ситуацию в «ЭкоАльянс». Там сообщили, что информацию передадут перевозчику, и твёрдые коммунальные отходы будут вывезены.
- Мы 1 сентября отправим машину и вывезем отходы, - заверили в «Экоальянсе».
В связи с этим к жителям обратился главный санврач республики Сергей Ханхареев
У жителей Загорска уже месяц не вывозят бытовые отходы
Бюджетную заявку направят в министерство природы России
В 75 регионах за год отремонтируют 1661 учебное заведение
Горожанам предлагают вернуться на 15 лет назад
Жители и гости города смогут увидеть его уже на следующей неделе
В северной части региона ожидаются дожди
Одной из площадок акции станет Байкальский заповедник
Соревнования по автокроссу пройдут в Чите
В городе пройдёт ежегодный конкурс социально значимых проектов
Работы принимаются по 15 октября
Заявки принимаются до 8 сентября
Он состоится в посёлке Восточный
Дети с ограниченными возможностями смогут обучаться на поваров, швей и столяров
В республике объявляется приём документов на соискание государственной премии