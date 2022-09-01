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В Улан-Удэ снова начали «забывать» вывозить мусор

В Улан-Удэ снова начали «забывать» вывозить мусор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У жителей Загорска уже месяц не вывозят бытовые отходы

В редакцию «Байкал-Daily» обратился житель улан-удэнского посёлка Загорск с уже знакомой «мусорной» проблемой. По его словам, региональный оператор не очищает мусорный бак на протяжении месяца.

Ранее обеспокоенный улан-удэнец с этой проблемой обращался в октябре, а также в ноябре 2021 года. Тогда мусор также не вывозили по месяцу.

- Мы живём в посёлке Загорск на улице Поселковая. У нас не вывозят мусор уже ровно месяц. Звоним каждую неделю постоянно обещают разобраться, но это только обещают. Оплату берут каждый месяц, - рассказывает возмущённый местный житель.



В свою очередь, «Байкал-Daily» адресовал вопрос о причинах сложившейся ситуацию в «ЭкоАльянс». Там сообщили, что информацию передадут перевозчику, и твёрдые коммунальные отходы будут вывезены.

- Мы 1 сентября отправим машину и вывезем отходы, - заверили в «Экоальянсе».


мусор

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