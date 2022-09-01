ЕР: программа капремонта позволила привести в порядок к 1 сентября свыше 1000 школ

В 75 регионах за год отремонтируют 1661 учебное заведение



Федеральная программа капремонта, инициированная «Единой Россией» и Минпросвещения, позволила к новому учебному году отремонтировать в регионах свыше тысячи школ. Всего за год в 75 регионах, согласно данной программе, должно быть отремонтировано 1661 учебное заведение.



Как сообщает со ссылкой на координатора направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председателя комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову, эта программа была принята по поручению Владимира Путина. Результаты первого года её реализации показывают, что в школах не просто произошло обновление крыш, окон и фасадов. Речь идёт о новых возможностях для детей заниматься в спортивных секциях, театральных кружках, комнатах для внеклассной работы. Главное – создание современных пространств, соответствующих духу времени и запросам школьников, пишет rostovgazeta.ru.



Каждый этап работ проводился под контролем общественных штабов, сформированных «Единой Россией» и Минпросвещения как в регионах, так и на уровне федерации. За каждый объект отвечали депутаты – единороссы всех уровней и сенаторы от ЕР. Проекты обновления образовательных учреждений создавались с участием педагогов, родителей и самих школьников. Они также контролировали ход работ и вместе с комиссией принимали объекты.



По словам Казаковой, партия продолжит контролировать капремонт школ, где он ещё идёт, и после 1 сентября. Детей вместе с учителями на время ремонта перевели в классы других учебных заведений.



В будущем году данная программа предусматривает капремонт ещё трёх тысяч школ, из которых 64 процента — сельские либо находятся в малых городах.



По данным сайта er.ru, реализация программы капремонта закреплена в народной программе «Единой России». Партия передала в Минпросвещения список, в который вошли более чем 7,3 тысячи школ, где необходимо провести капремонт. «Единая Россия» содействовала выделению в этом году 66,5 миллиарда из федерального бюджета на реализацию данной программы.



- В этом году в рамках исполнения народной программы партии в программу капитального ремонта школ вошли 54 школы города Улан-Удэ и районов республики. По всем из них уже в эти дни завершаются работы – это означает, что более пятнадцати тысяч школьников войдут в новом учебном году в обновлённые уютные и комфортные классах. Программа капремонта школ не ограничивается текущим годом – она продлится вплоть до 2024 года, таким образом, будет отремонтировано ещё более ста школ. Отметим, что именно ремонт школ был самой частой просьбой от жителей регионов во время сбора предложений в народную программу партии во время избирательной кампании 2021 года, - рассказал Владимир Ведерников, и. о руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия.

