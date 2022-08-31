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В Улан-Удэ движение на улице Терешковой обещают открыть до 4 сентября

В Улан-Удэ движение на улице Терешковой обещают открыть до 4 сентября
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дорожный ремонт идёт всё лето

Движение по улице Терешковой откроют до 4 сентября, сообщила сегодня администрация Улан-Удэ.

Между тем, перекрытие участка дороги от улицы Павловой до улицы Спартака в связи с ремонтом продлено как раз до этого срока.

- Корректировка сроков произошло по нескольким причинам. Во-первых, шли дожди, нужно понимать, что даже один дождливый день влияет на график производства работ. Во-вторых, возникли дополнительные работы по удлинению автобусного кармана на остановке «Лицей». Также изначально планировалось перекрывать участок в два этапа, объём работы довольно большой, - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.

Подрядная организация «Доринвест» работает в две смены. Всего задействовано два погрузчика, пять самосвалов, экскаватор. Общая протяжённость участка - 1,51 км.

После открытия проезжей части работы по строительству тротуаров и благоустройству продолжатся.

Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт дороги на улице Терешковой идёт с 1 июня. Работы разбили на этапы, чтобы организовать объезд. Подрядная организация получит 79,3 млн рублей
дороги дорожный ремонт

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