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Осень в Бурятии начнётся жаркой погоды

Осень в Бурятии начнётся жаркой погоды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В северной части региона ожидаются дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 сентября по республике переменная облачность, по северной половине местами дожди, ночью в горах с мокрым снегом, по северному Прибайкалью сильные осадки, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер западный 5-10, по северной половине местами до 15-18 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до -1,-4, днём +22,+27, местами +12,+17.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +23,+25.
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