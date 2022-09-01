В северной части региона ожидаются дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 сентября по республике переменная облачность, по северной половине местами дожди, ночью в горах с мокрым снегом, по северному Прибайкалью сильные осадки, по остальной территории преимущественно без осадков.
Ветер западный 5-10, по северной половине местами до 15-18 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до -1,-4, днём +22,+27, местами +12,+17.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +5,+7, днём +23,+25.
Осень в Бурятии начнётся жаркой погоды
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