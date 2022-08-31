На севере Бурятии выбрали лучшие дома образцового содержания

Общество, Фото: страница Олега Котова

Награждены были все участники конкурса



Мэр Северобайкальска Олег Котов вручил награды победителям конкурса «Дом образцового содержания города Северобайкальск»



Конкурс проводится ежегодно. В этом году было подано 13 заявок, каждая из них отмечена дипломом и денежной премией.



Победители получили по 15 тысяч рублей, за второе место – по 10 тысяч, за третье – по 8 тысяч. Денежная премия за участие составила 2 тысячи рублей.



В номинации «Самый благоустроенный объект учреждения» дипломом за третье место награждено общежитие Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий, за второе - гимназия №5 имени Усыниной. Победителем признан детский сад «Теремок».



В номинации «Лучшая благоустроенная усадьба Северобайкальска-2022» за участие в конкурсе награждена Анна Терентьева, за третье место - Нина Семушева. В связи с равными критериями, комиссия решила присудить два первых места. Таким образом, победителями стали Константин Горюнов и Любовь Серебрюхова.



Также за участие в конкурсе награждены дом №29 по проспекту Ленинградский и дом №9 по улице Полиграфистов. Третье место занял дом №12 по улице Студенческая. За второе место награжден Руслан Казаров, председатель ТОС «Содружество», дом №6 по ул. Студенческая. И победителями конкурса признаны ТСЖ «Единство» и ТСЖ «Стимул».



Мэр города поблагодарил жителей за участие и заявил, что на следующий год планируется увеличить число конкурсов по благоустройству.

