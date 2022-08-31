В Улан-Удэ проведут танцевальный марафон

Он состоится в посёлке Восточный



1 сентября в Улан-Удэ пройдёт танцевальный марафон «Zumba для всех». Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева в микрорайоне Восточный.



Марафон посвящён Году здоровья и активного долголетия. Начало в 14:00.



Участие в марафоне бесплатное, сообщает пресс-служба парка.



Возрастное ограничение 0+

