Он состоится в посёлке Восточный
1 сентября в Улан-Удэ пройдёт танцевальный марафон «Zumba для всех». Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева в микрорайоне Восточный.
Марафон посвящён Году здоровья и активного долголетия. Начало в 14:00.
Участие в марафоне бесплатное, сообщает пресс-служба парка.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ проведут танцевальный марафон
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