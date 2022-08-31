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Жителей Бурятии предупредили о ветре до 20 метров в секунду

Жителей Бурятии предупредили о ветре до 20 метров в секунду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В первые осенние выходные будет ненастная погода

Жителей Бурятии предупреждают об ухудшении погоды. По данным синоптиков, в субботу, 3 сентября, на большей части территории республики дожди, в горах с мокрым снегом, днём местами грозы. Ожидается сильный ветер: утром и днём в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью +7,+12, местами до 0,+5, днём +9,+14, по востоку до +15,+20.

- В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, необходимо провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения, - предупреждает администрация Улан-Удэ. – Обо всех предпосылках к ЧС сообщать в службу ЕДДС по телефону 21-36-65 или 051.

Отметим, завтра, в День знаний, будет довольно тёплая погода. По северной половине республики местами дожди, ночью в горах с мокрым снегом, по северному Прибайкалью сильные осадки, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10, по северной половине местами до 15-18 м/с. Температура ночью +3,+8, по северу и юго-западу до -1,-4, днём +22,+27, местами +12,+17.

2 сентября переменная облачность, ночью по северной половине, днём местами дожди, ночью в горах с мокрым снегом, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер западный 5-10, по северной половине и при грозах порывы до 15-17 м/с. Температура ночью +3,+9, по северу и юго-западу до -1,-4, днём +22,+27, местами +12,+17.

прогноз погоды

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