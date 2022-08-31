Юбилей отметила ветеран труда из Баргузинского района
В Баргузинском районе Бурятии столетний юбилей отмечает жительница села Бодон Акулина Николаевна Кокорина. Ветерана труда и труженицу тыла пришли поздравить представители администрации района и районного совета ветеранов.
Долгожительнице вручили поздравления от президента Российской Федерации и главы Бурятии, почётную грамоту администрации и совета депутатов МО «Баргузинский район», а также подарочный сертификат. Также Акулину Николаевну поздравили с юбилеем и подарили букет цветов и тёплый плед. Об этом сообщает пресс-служба администрации Баргузинского района.
Напомним, ранее, 26 августа, в Бурятии столетие отпраздновала жительница Кяхтинского района.
Жительница Бурятии отпраздновала столетие
Общество, Фото:
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