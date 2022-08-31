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В Бурятии раздадут премии в области литературы и искусства

В Бурятии раздадут премии в области литературы и искусства
Общество,  Фото:pixabay.com
Документы принимаются с 31 августа по 10 октября

В Бурятии объявлен приём документов на соискание государственной премии республики в области литературы и искусства. Она присуждается за значительный вклад в развитие художественной культуры региона, выразившийся в создании особо значимых литературных произведений и творческих работ.

Право выдвигать кандидатуры на соискание государственных премий имеют:
1) организации культуры и искусства;
2) профессиональные творческие союзы и общественные объединения;
3) лауреаты Ленинской премии в области литературы, искусства и архитектуры, государственной премии СССР в области литературы и искусства и архитектуры, государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства;
4) академики и члены-корреспонденты Российской академии художеств и Российской академии наук;
5) обладатели почётных званий «Народный артист СССР», «Народный артист Российской Федерации», «Народный художник СССР», «Народный художник Российской Федерации», «Народный писатель Республики Бурятия», «Народный поэт Республики Бурятия».

Документы, подтверждающие право выдвигать кандидатуры на соискание, представления, документы на соискателей госпремии РБ и прилагаемые к ним материалы направляются в срок до 10 октября 2022 года по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, министерство культуры Республики Бурятия, кабинет 304 (с пометкой «На Госпремию РБ в области литературы и искусства»), сообщает пресс-служба ведомства.

В зависимости от номинации представляются также:
- по номинации «Литература» - книга, произведение, изданные в журнале, альманахе, антологии, коллективном сборнике;
- по номинации «Изобразительное искусство» - живописные, графические и иные работы, фотоматериалы для скульптурных и монументальных работ, альбомы (на бумажном или зарегистрированном электронном носителе), монографии, видео- или фотографические материалы о выставках, посвящённых творчеству мастеров изобразительного искусства;
- по номинации «Музыкальное искусство» - нотный материал, аудио- или видеозапись;
- по номинации «Театральное искусство» - видеоматериалы.
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