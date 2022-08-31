Гонщики Улан-Удэ примут участие в отборочном этапе кубка России

Соревнования по автокроссу пройдут в Чите



Отборочный этап кубка России и четвёртый этап чемпионата Забайкалья по автомобильному кроссу пройдут с 10 по 11 сентября в Чите. В командном зачёте разыгрывается кубок федерации автомобильного спорта Забайкальского края. Соревнования проведут в Читинском районе, на 22-м километре трассы Чита – Арахлей.



- «В гонах примут участие легковые, грузовые и серийные автомобили повышенной проходимости. Победители получат дипломы, кубки и медали, - отметил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Андрей Серёдкин.



Торжественное открытие состоится 11 сентября в 12:00. В заезде участвуют читинцы и гости из Иркутска, Шилки, Братска, Улан-Удэ и Слюдянки – всего более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.



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