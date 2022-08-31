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В Иркутске детей просят не играть с летучими мышами

В Иркутске детей просят не играть с летучими мышами
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Общение опасно для обеих сторон

Иркутская зоогалерея обратилась к родителям детей с просьбой побеседовать с ними о летучих мышах. Оказывается, что в зоопарк то и дело приносят животных со словам: «Дети во дворе играли», «Отобрали у мальчишек», «Сын домой принёс» и т.д.

Специалисты напоминают, что дикие животные – не игрушки. Держать в руках животное опасно, как и для зверька, так и для человека. В зоопарке объяснили, почему. В первую очередь, местные рукокрылые очень хрупкие, и зачастую «игры» детей с ними обязательно сопровождаются разрывами летательной перепонки, переломами костей конечностей и т.д.

Кроме того, это опасно и для человека.

- Вспомните про бешенство. Да, наш регион сейчас более-менее спокоен по этому заболеванию, но это не повод расслабляться. Учёные-вирусологи прекрасно знают, что очаги этой страшной болезни сохраняются именно в колониях летучих мышей. И помыть руки после общения со зверьком, даже продезинфицировав их, вовсе не достаточная мера профилактики. Частицы вируса могут попасть в кровь при малейшем укусе или просто проколе кожи, а могут проникнуть и со слюной в уже имеющуюся микроцарапину, - отметили в зоогалерее.

Мыши, при попадании в руки, сопротивляются, кусаясь. «Их зубы как иголочки, а детская кожа очень тонкая... Меры предосторожности нужны особенные», - обращают внимание специалисты.

Если летучая мышь нуждается в помощи, её нужно аккуратно, лучше в перчатках, положить в коробку и привезти к специалистам. Рукокрылые совсем не подходят на роль игрушек даже для самых любознательных.

- Бешенство - это смертельное, неизлечимое заболевание. Объясните это детям! – заключили в Иркутской зоогалерее.

  

летучие мыши

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